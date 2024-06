Un piccolo ordigno già esploso è stato ritrovato all’interno del recinto della caserma dei Carabinieri di Alpignano in provincia di Torino. L’esplosione non ha provocato danni, tranne alcuni segni di bruciature sull’asfalto.

Secondo una prima ricostruzione l’ordigno, di cui non è ancora chiaro il tipo o il modello, è stato fatto esplodere sabato notte, ma nessuno se ne accorto. I frammenti ritrovati sono stati inviati al Ris di Parma per essere analizzati: da un primo esame esterno potrebbe trattarsi di una piccola molotov o un petardo. Al momento non c’è stata alcuna rivendicazione, anche se gli investigatori, senza però tralasciare nessuna ipotesi, sono più propensi ad un gesto di uno squilibrato.