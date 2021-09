Blitz dice

Cominciamo dalla fine: in una strada di Torino una attempata signora armeggia con il cofano di un’auto parcheggiata, la osservano dei Carabinieri che sono lì non per caso. Li ha chiamati e condotti lì un signore ancora più attempato, di anni ne ha 80. E’ andato dai Carabinieri a raccontare una storia che…Sotto gli occhi […]