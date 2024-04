Positiva all’alcol e alla cocaina la donna che ha travolto ed ucciso i due carabinieri

E’ risultata positiva all’alcoltest ed anche alla cocaina, ma quest’ultima positività deve essere confermata da un controesame, la 31enne alla guida del Suv che nella notte di sabato è andata a scontrarsi contro l’auto dei Carabinieri sulla quale viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi morti nell’incidente. Ulteriori accertamenti, dopo gli esami tossicologici cui è stata sottoposta nella giornata di domenica, sono stati effettuati stamattina all’ospedale di Oliveto Citra sulla donna di 31 anni che ha travolto i due militari. Un terzo carabiniere, il maresciallo Paolo Volpe, è invece ricoverato in ospedale.

Proseguono dunque le indagini da parte della Polizia Stradale di Eboli per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sulla statale che collega il Comune di Eboli a quello di Campagna nel cui territorio è avvenuto lo scontro. In ospedale con la 31enne si trova ricoverata anche la diciottenne che era in auto con lei al momento dello schianto. Una quarta persona rimasta coinvolta nell’incidente, il 75enne di Campagna che guidava un’altra auto è attualmente ricoverato nell’ospedale di Battipaglia ed è in prognosi riservata.