Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell’area montana di Verzegnis (Udine). I due corpi sono stati individuati questa mattina dall’elicottero della Protezione civile Fvg lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan e successivamente recuperati.

A far partire le ricerche dei dispersi era stata la segnalazione del padre di uno dei due escursionisti, perché questi ultimi non davano più notizie da diversi giorni. La loro Vespa era stata individuata a Sella Chianzutan, valico che collega la Carnia alla Val d’Arzino, nei pressi di Verzegnis. In totale si sono mobilitati oltre venti soccorritori, tra Soccorso alpino, Guardia di finanza, personale volontario, vigili del fuoco e Protezione civile.