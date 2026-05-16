Ci sarebbe un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme. A segnalarlo è stato Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. “Un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante alla ‘Processione delle Bandiere’ (pomeriggio del 14 maggio 2026) sputa sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme. È urgente chiedere conto delle sue azioni e avviare un percorso di rieducazione”, scrive su X Abunassar postando il video in cui effettivamente si vede il gesto.

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