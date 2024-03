Prende a bastonate la compagna e lei per scappare si lancia dalla finestra, arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, per sequestro di persona e gravi lesioni personali inflitte alla sua compagna. La notte scorsa, infatti, l’uomo l’ha brutalmente colpita alla testa con un bastone, costringendola a fuggire attraverso la finestra per sfuggirgli. Nel tentativo di trattenere la donna, raccontano le cronache locali, l’uomo è caduto insieme a lei dalla finestra, ma è comunque riuscito a riportarla in casa, dove l’ha poi trattenuta con la forza. All’alba, entrambi sono stati portati in ospedale a causa delle lesioni subite, la donna a seguito dell’aggressione e entrambi per la caduta da un’altezza di circa due metri. Il personale medico del pronto soccorso ha prontamente segnalato l’accaduto al 112, risultando nell’arresto dell’uomo. Attualmente, la donna è ancora sotto osservazione ospedaliera. L’udienza per convalidare l’arresto è in attesa di essere programmata davanti al giudice del tribunale di Avezzano.