Prende a schiaffi in faccia la compagna e poi prova a strangolarla davanti alla figlia

Ha preso a schiaffi e afferrato per il collo la compagna, tentando di strangolarla, sotto gli occhi della figlia minorenne. L’episodio di violenza ha fatto finire in carcere un 34enne di origine moldava, arrestato ad Anzola Emilia (Bologna) dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. A chiamare il 112 è stata la vittima che, parlando sottovoce per non essere sentita dal compagno, presente in casa, ha chiesto aiuto. Al loro arrivo, i militari hanno trovato il 34enne in stato di agitazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. La donna presentava evidenti segni sul collo ed era insieme alla loro figlia di pochi anni. Ha raccontato che, pur avendo subito in passato violenze da parte dell’uomo, non lo aveva mai denunciato per paura di ritorsioni. Questa volta le percosse, nate da una lite per banali questioni familiari, e avvenute in presenza della figlia, l’hanno convinta a rivolgersi ai carabinieri.