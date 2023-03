Previsioni meteo prossimi giorni: torna la pioggia al Centro e al Sud

Le previsioni meteo per i prossimi giorni? Giovedì sarà instabile con nubi sparse, qualche pioggia e un po’ di sole (soprattutto al Nord, le isole e il versante Adriatico). Venerdì sarà peggio: piogge al Centro e al Sud e qualche locale pioggia al Nord.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Il punto di 3bmeteo.com: “Nella mattinata di venerdì la perturbazione raggiungerà le regioni meridionali portando dei rovesci e dei temporali, anche moderati tra la Sicilia e le regioni tirreniche mentre le regioni del Centro vedranno ancora qualche piovasco o temporale localmente anche moderato. Solo nubi irregolari al Nord con qualche debole pioggia sul Triveneto e qualche piovasco sulle Alpi di confine e non escluso sull’Emilia Romagna ma fugace. Nella seconda parte di venerdì miglioramento al Centro, ancora rovesci e temporali al Sud, soprattutto sull’area tirrenica ma qualche veloce piovasco o temporale è atteso anche su Puglia e Basilicata. Poco nuvoloso al Nord. In serata migliorerà quasi ovunque con qualche rovescio residuo solo sulla Calabria e il Messinese”.

Le temperature “faranno registrare una leggera diminuzione nelle aree soggette alle precipitazioni ma numerose saranno ancora le situazione sopra media in particolare al Nord e lungo le regioni adriatiche. Un’ultima nota ai venti che saranno moderati o forti dai quadranti sud occidentali in rapida rotazione dal pomeriggio dai quadranti occidentali o nord occidentali. I mari risulteranno tutti molto mossi, non escluse delle locali mareggiate lungo l’area tirrenica e sulle coste settentrionali della Sardegna”.