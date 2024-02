Il prezzo dei carburanti è in risalita. E’ durata un solo giorno la calma sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di carburanti. Ed oggi, venerdì 2 febbraio, si presentano nuovi rialzi con le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa che cominciano a risalire. E sale anche il Gpl dopo quattro mesi di calma piatta.

I prezzi dei carburanti sono in risalita

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta. I prezzi sono rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,826 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,834, pompe bianche 1,808), diesel self service a 1,788 euro/litro (+4, compagnie 1,795, pompe bianche 1,771).

Benzina servito a 1,964 euro/litro (+4, compagnie 2,009, pompe bianche 1,874), diesel servito a 1,926 euro/litro (+5, compagnie 1,970, pompe bianche 1,836). Gpl servito a 0,713 euro/litro (invariato, compagnie 0,721, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,400 euro/kg (-3, compagnie 1,418, pompe bianche 1,386), Gnl 1,281 euro/kg (-7, compagnie 1,282 euro/kg, pompe bianche 1,280 euro/kg).

I prezzi in autostrada

Questi sono i prezzi sulle autostrade. Benzina self service 1,908 euro/litro (servito 2,168), gasolio self service 1,877 euro/litro (servito 2,142), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,508 euro/kg, Gnl 1,317 euro/kg.

