Inizialmente c’è stato il ritiro del pane da tutte le mense scolastiche gestite da Milano Ristorazione, a seguito del ritrovamento di due frammenti di plastica nelle michette. Poi si è verificato un altro incidente: un insetto è stato scoperto in un piatto di zuppa che un’insegnante stava consumando insieme alla sua classe. L’accaduto è avvenuto mercoledì scorso presso la scuola elementare Clementina Perone, all’interno dell’istituto comprensivo di via Palmieri. I genitori degli studenti, venuti a conoscenza dell’accaduto casualmente durante un incontro con gli insegnanti, hanno denunciato l’incidente. In seguito alle analisi effettuate su un campione consegnato, Milano Ristorazione ha comunicato che si trattava di “un frammento di insetto appartenente all’ordine dei coleotteri, presumibilmente proveniente da uno degli ingredienti vegetali della pietanza, derivanti da produzione integrata”, secondo quanto riportato dai giornali. Episodio che si aggiunge agli altri due che hanno portato alla sostituzione del pane con i grissini nelle mense.

I genitori si esprimono preoccupati, affermando di solito non dare troppo peso alle lamentele dei loro figli sulla qualità del cibo, ma ora sono portati a credere che possano essere fondate. Sottolineano anche la mancanza di scelta dei bambini: se trovassero un insetto nel piatto in un ristorante, non ci tornerebbero, ma a scuola sono costretti a mangiare solo alla mensa. Pertanto, chiedono maggiore attenzione nella gestione del servizio di mensa scolastica.