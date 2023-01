La professoressa e le molestie sessuali agli studenti: un alunno filma tutto

Una professoressa sospesa per molestie sessuali ai danni di alcuni suoi studenti: molestie riprese con lo smartphone da uno dei suoi alunni. Così la Procura apre un fascicolo per adescamento di minori. Lo scrive il Resto del Carlino di Modena. Gli inquirenti stanno valutando diverse testimonianze di quanto accaduto all’interno dell’istituto superiore e, appunto, anche almeno un video dove sono stati immortalati gli atteggiamenti equivoci col coinvolgimento di minorenni. A quanto risulta è stata la dirigente della stessa scuola a denunciare l’accaduto alla polizia. Il tutto sulla base dei racconti che circolavano all’interno dell’istituto. L’intervento delle forze dell’ordine è stato determinante per non far finire il video sui social. La stessa scuola era già finita nell’occhio del ciclone per il recente episodio di un docente che ha denunciato un’aggressione da parte di alcuni ragazzi.

Forse dovresti anche sapere che…