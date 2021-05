Quartu Sant’Elena, incidente auto nella notte: morto un 37enne nigeriano. Ricercato il conducente

Un 37enne nigeriano è stato trovato morto a Quartu Sant’Elena (Cagliari), dopo un incidente stradale. Il conducente della macchina, che si è ribaltata, è poi scappato ed è attualmente ricercato dai carabinieri che indagano per omicidio stradale.

Al momento i carabinieri lavorano per ricostruire nei dettagli l’incidente, avvenuto questa notte in via Pirastu, che ha ancora alcuni punti oscuri. In queste ore gli investigatori stanno sentendo i connazionali della vittima. La salma del 37enne è stata trasferita al Policlinico di Monserrato dove il medico legale effettuerà l’autopsia.

Incidente a Quartu Sant’Elena, auto si ribalta: morto un 37enne

Da quanto si apprende, la vettura, una Opel Astra, con a bordo la vittima ed altre persone, mentre percorreva via Pirastu, per cause ancora da accertare, sarebbe finita fuori strada, ribaltandosi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i militari dell’Arma. Purtroppo per il 37enne non c’è stato nulla da fare.