Ragazza di 13 anni si toglie la vita: gli amici l’avevano cancellata dalle chat

Si indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte di una ragazza di 13 anni di Monopoli (Bari) che si è tolta la vita domenica scorsa mentre era sola in casa. Al momento non ci sono indagati. Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani locali dalle prime indagini della Procura di Bari è emerso che la ragazzina nei giorni precedenti al suicidio e anche domenica è stata esclusa da alcuni gruppi WhatsApp in cui chattavano i suoi amici. Il cellulare della vittima, sequestrato, sarà analizzato. Al momento sembrerebbe che il suicidio sia maturato nell’ambito di dinamiche tra coetanei.

