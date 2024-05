Due adolescenti hanno approfittato di essere soli in casa per consumare un’intera bottiglia di vodka, con conseguenze gravi per una ragazzina di 13 anni. La situazione si è risolta grazie all’intervento tempestivo del suo amico di 15 anni, che ha chiamato i soccorsi appena ha visto l’amica priva di sensi. I due ragazzi, rimasti soli in casa, hanno deciso di bere una bottiglia di vodka. La 13enne è stata la più colpita, perdendo conoscenza. Il 15enne, nonostante fosse visibilmente ubriaco, è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per chiamare i soccorsi. Grazie all’intervento tempestivo dei sanitari, la giovane è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dove ha ricevuto le cure immediate che hanno scongiurato conseguenze più gravi. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri, che sono intervenuti con una pattuglia del Radiomobile per avviare le indagini e ricostruire la vicenda. Al momento, non sono emerse circostanze tali da far contestare ipotesi di reato. Entrambi i minori hanno più di 12 anni, quindi non è possibile contestare l’omissione di custodia da parte dei genitori, i quali si fidavano a lasciarli soli per un breve periodo.