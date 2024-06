Europa, avete notato l’effetto delle elezioni sul comportamento della burocrazia di Bruxelles? Faccio una doverosa premessa: l’Europa ha due facce. Grazie al mercato comune e alla caduta delle dogane interne oggi viviamo bene, anche se ci lamentiamo di come stiamo (ma per garantirsi il diritto mugugnare i marinai genovesi erano disposti a una decurtazione della paga).

Ma l’Europa come istituzione ci considera di serie B. Lunga è la lista delle ragioni per cui a Nord come a Ovest ci vedono come inferiori ed e così da più di mille anni.

I nostri governanti, da subito e fino a ieri, c’è l’hanno messa tutta per far sì che l’Italia in Europa conti poco o niente.

Anche se non mi è simpatica devo riconoscere che Giorgia Meloni si sta muovendo bene in Europa. Come diceva Deng Tsiao Ping, conta poco il colore del gatto, in questo caso nero o rosso, se prendi i topi.

È fascista ma non siamo nel 1922, siamo nel 2024 e una rete di protezione internazionale ci protegge.

Giusto anzi doveroso contrastare e impedire la follia del premierato.

Ma gli interessi dell’Italia devono venire prima delle ideologie.

Per questo mi sento di apprezzare il risultato conseguito dall’Italia sul dossier Ita-Lufthansa. La notizia è che, se non ci saranno colpi di scena, la fusione sarà approvata dalle autorità europee che finora avevano tenuto l’accordo in bilico. Merito di Meloni solo a metà, perché la clamorosa sconfitta elettorale di Macron e la conseguente perdita di peso francese neo futuri giochi europei ha giocato un bel po’. Ma non si può negare che come si è mossa finora Meloni in Europa ha il suo peso.

Vedremo ora nei fatti se Meloni saprà tenere la barra dritta. Il momento chiave sarà quello delle nomine. Circolano nomi da brividi. Ci sarà una nuova Mogherini?

da Cronaca Oggi