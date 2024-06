Donna di 30 anni e senza fissa dimora partorisce una bimba sul marciapiede

Una donna senza fissa dimora ha dato alla luce la sua bambina in strada, in via Barozzi a Bologna. Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 13 giugno, poco prima delle 8. Mamma e piccola stanno bene e si trovano ricoverate alla Maternità dell’ospedale Maggiore.

La donna è di origine marocchina ed ha circa 30 anni. A quanto pare ha partorito da sola sul marciapiede. Una chiamata anonima ha fatto scattare l’intervento del 118 e sul posto, oltre ai sanitari, si è presentata anche la Polizia locale. All’arrivo dei soccorritori, pochi minuti dopo l’allarme, la bambina era già nata.

La donna era già conosciuta dagli operatori di strada per i suoi problemi di tossicodipendenza e per il fatto che era incinta, ha poi spiegato il Comune di Bologna. La donna risulta in carico al Servizio sociale tutela Minori per una precedente gravidanza. “Nei giorni scorsi si è tentato di mettere in rete una serie di soggetti utili per un intervento a sostegno della donna – precisa il Comune – che però fino alla sera dell’11 giugno ha rifiutato un nostro intervento affermando di non avere una gravidanza in corso e rifiutando di essere accompagnata in ospedale”.

Ora la situazione è stata presa in carico dagli operatori del servizio sociale tutela Minori che hanno raggiunto mamma e neonata al Maggiore. “In ospedale sono state messe in campo tutte le azioni a tutela della bambina – sottolinea il Comune – e anche la signora è attenzionata per una presa in carico sanitaria e sociale”.