Un detenuto rumeno di 46 anni si è suicidato oggi nel carcere di Biella, impiccandosi alla inferriata della sua cella. Lo rende noto il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Spp.

“E’ il settimo detenuto che si suicida in otto giorni, e nessun provvedimento è stato messo in campo dal governo e dall’amministrazione penitenziaria che non sono in grado di contrastare questo stillicidio di vite umane”, sottolinea Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria (Spp).