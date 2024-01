Ragazzino di 14 anni ucciso a colpi di pistola in un parcheggio della metro a Roma

Un ragazzino di 14 anni è stato ucciso con alcuni colpi di pistola nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano (capolinea della Metro C), a Monte Compatri, alle porte di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto il 118, i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri. Inutili i soccorsi per il ragazzo, di nazionalità rumena. Si indaga per far luce sull’accaduto. Non si esclude una lite tra due gruppi.

Ucciso nel parcheggio della metro a Roma, forse scontro tra gang

Potrebbe esserci lo scontro fra due bande di ragazzi dietro all’omicidio del 14enne rumeno, assassinato nel parcheggio della stazione Pantano, capolinea della linea C della metropolitana di Roma nel Comune di Monte Compatri.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo si trovava insieme con alcuni amici quando sono stati affrontati da un altro gruppo di giovani, non si esclude più grandi e forse anche loro stranieri. Fra le due comitive sarebbe nata una discussione culminata nell’omicidio. Gli investigatori stanno cercando di avere conferme anche attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza interne ed esterne alla stazione che potrebbero aver ripreso cosa è successo nel parcheggio.

Caccia al killer

I carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Frascati hanno svolto accertamenti e sopralluoghi nell’aria dove è stato ucciso il 14enne. Il gruppo rivale si sarebbe dato subito alla fuga. Da capire anche il movente del delitto ed è per questo che i carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, stanno allargando il cerchio dell’indagine anche agli ambienti della malavita per individuare peraltro la provenienza della pistola e trovare conferma del fatto che a premere il grilletto possa essere stato un altro minorenne.

