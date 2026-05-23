Gli Usa hanno bisogno “di chiudere la vicenda e anche l’Iran. Questa guerra fa di Israele una super potenza, ma intorno ha Paesi arabi. Si è instaurato un odio che porterà conseguenze molto pesanti. I popoli umiliati e impotenti alla fine si vendicano”. Lo ha detto l’ex premier Romano Prodi, intervistato da Fabio Tamburini nel corso del Festival dell’economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per la Provincia autonoma di Trento.

Al Festival dell’Economia di Trento

“Ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi”. Così l’ex premier Romano Prodi al Festival dell’economia di Trento. “L’Europa dovrebbe avere capacità unitaria di intervento”, ha avvertito Prodi.

“La vera frase di Tucidide da citare è che il mondo è fatto così, i potenti fanno quello che vogliono e i deboli soffrono quello che possono. Trump l’ha messa in pratica”.