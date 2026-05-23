Lavorare senza staccare mai davvero. Controllare notifiche anche nel tempo libero. Sentirsi costantemente sotto pressione per essere produttivi, presenti e performanti. È questa la fotografia che emerge da un nuovo sondaggio promosso dall’Università di Udine in vista di Collega-Menti 2026, il festival dedicato al dialogo tra discipline e conoscenze.

I dati raccontano una realtà sempre più diffusa: quasi un italiano su due indica nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano, mentre oltre un quarto degli intervistati denuncia gli effetti negativi dell’iperconnessione.

Il risultato è il ritratto di una società che fatica a rallentare, schiacciata da ritmi intensi e da una connessione continua che lascia sempre meno spazio al recupero mentale ed emotivo.

Il lavoro invade la vita privata: perché lo stress è diventato costante

Secondo l’indagine, il 47% degli italiani considera il lavoro la principale fonte di stress nella vita quotidiana. Non si tratta solo di carichi eccessivi o di responsabilità professionali, ma di una pressione più profonda legata alla cultura della performance.

Oggi il lavoro non finisce più davvero. Le email arrivano a qualsiasi ora, le chat aziendali restano attive anche dopo l’orario d’ufficio e il confine tra tempo personale e tempo lavorativo appare sempre più sfumato.

Molte persone vivono con la sensazione di dover essere sempre disponibili. Questa continua reperibilità genera un livello di tensione mentale che, nel lungo periodo, può trasformarsi in stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione e senso di esaurimento emotivo.

Il problema riguarda trasversalmente diverse fasce d’età. Giovani lavoratori, professionisti e adulti condividono la stessa percezione di vivere in una realtà che richiede risultati costanti e rapidità continua.

L’iperconnessione peggiora il benessere mentale

Subito dopo lo stress lavorativo emerge un altro fenomeno sempre più centrale: il sovraccarico digitale. Il 27% degli intervistati collega il proprio disagio mentale all’iperconnessione.

Smartphone, notifiche, social network e aggiornamenti continui mantengono il cervello in uno stato di allerta quasi permanente. Anche nei momenti di pausa, molte persone non riescono davvero a disconnettersi.

Il risultato è una difficoltà crescente nel recuperare energie mentali. La mente rimane continuamente stimolata, senza spazi reali di silenzio o decompressione.

Questo meccanismo può aumentare ansia, irritabilità e senso di affaticamento. Non sorprende quindi che sempre più esperti parlino della necessità di ristabilire un rapporto più sano con la tecnologia e con i tempi della quotidianità.

La società della performance ci sta “mandando fuori asse”

Uno degli aspetti più significativi emersi dal sondaggio riguarda la percezione collettiva di vivere in una società dominata dalla prestazione.

L’idea di dover continuamente dimostrare valore, efficienza e produttività sta modificando il rapporto delle persone con sé stesse e con gli altri. Non basta più lavorare: bisogna essere performanti, reattivi e costantemente aggiornati.

Questa pressione invisibile crea una sensazione diffusa di squilibrio. Molti italiani dichiarano infatti di sentirsi “fuori asse”, incapaci di trovare un equilibrio sostenibile tra vita personale, lavoro e benessere mentale.

Il rischio è che il tempo dedicato al recupero venga percepito quasi come una perdita di produttività, alimentando un circolo vizioso di stanchezza e sovraccarico emotivo.

Cresce il bisogno di ritrovare equilibrio e benessere psicofisico

L’indagine mostra però anche un altro dato importante: aumenta il desiderio di comprendere meglio il rapporto tra mente e corpo.

Il 57% degli intervistati chiede maggiori informazioni sul benessere psicofisico, segnale evidente di una crescente attenzione verso salute mentale, equilibrio emotivo e qualità della vita.

Negli ultimi anni il tema del benessere non è più percepito come qualcosa di secondario. Sempre più persone comprendono che stress cronico e sovraccarico mentale possono avere effetti concreti anche sul corpo, sul sonno e sulla qualità delle relazioni.

Questa maggiore consapevolezza sta cambiando il modo in cui viene affrontata la quotidianità. Il bisogno non è più soltanto “fare di più”, ma riuscire a vivere meglio.

Natura e relazioni sociali: le vere vie di fuga dallo stress

Quando cercano un modo per reagire allo stress, gli italiani sembrano orientarsi verso soluzioni semplici ma profonde.

Secondo il sondaggio, il 31% trova nella natura il principale strumento di benessere, mentre il 29% individua nelle relazioni sociali una forma di equilibrio fondamentale.

Passeggiare all’aria aperta, allontanarsi dagli schermi o trascorrere tempo con persone fidate diventano così piccoli strumenti di recupero emotivo.

È un segnale importante: in una realtà dominata dalla velocità e dalla connessione continua, cresce il bisogno di esperienze autentiche e momenti di presenza reale.

La ricerca di equilibrio passa sempre più attraverso attività capaci di rallentare i ritmi e ridurre il sovraccarico mentale.

Perché sempre più persone non riescono a “staccare”

Uno dei problemi più evidenti emersi negli ultimi anni è la difficoltà a interrompere davvero il flusso di stimoli quotidiani.

Molti italiani dichiarano di controllare smartphone e notifiche anche durante momenti di riposo, vacanze o serate in famiglia. Questa abitudine impedisce al cervello di entrare in una vera fase di recupero.

La continua esposizione a informazioni, messaggi e richieste lavorative crea una sensazione costante di urgenza. Anche quando non esistono reali emergenze, la mente rimane attiva come se dovesse sempre reagire immediatamente.

Nel tempo, questo stato di iperattivazione può compromettere concentrazione, qualità del sonno e capacità di gestire lo stress.

Il bisogno di rallentare sta diventando una priorità

Il quadro emerso dal sondaggio dell’Università di Udine racconta una trasformazione sociale profonda. Sempre più persone comprendono che il vero problema non è solo la quantità di lavoro o di tecnologia, ma l’assenza di limiti chiari tra presenza online e vita reale.

Per questo cresce il bisogno di ridefinire il concetto di equilibrio. Non come perfezione irraggiungibile, ma come possibilità concreta di vivere ritmi più sostenibili.

La salute mentale sta diventando una priorità collettiva, e il tema dello stress non riguarda più solo il mondo professionale, ma il modo stesso in cui la società moderna è organizzata.