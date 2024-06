Un ragazzo di 20 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte in Val D’Aveto, nell’entroterra di Genova. Tutto è accaduto verso le 23 tra le frazioni di Villanoce e Gramizza, nel Comune di Rezzoaglio. L’auto sulla quale i quattro giovani viaggiavano si è schiantata fuori strada forse per l’alta velocità o forse per un animale che potrebbe aver loro tagliato la strada. Le cause sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto con i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del ventenne e i feriti dalle lamiere dell’auto.