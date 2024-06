I rapinatori che verso le 22 di giovedì hanno assaltato la villa dell’ex calciatore Roberto Baggio si sono portati via un bel bottino ancora da quantificare. Hanno racimolato quello che hanno trovato: orologi, soldi in contanti e gioielli lasciando però nella casa i vari cimeli vinti in carriera da Divin codino. Chi indaga si domanda come mai i rapinatori li abbiano lasciati là, nella villa di Altavilla Vicentina in cui vive Baggio con la sua famiglia. L’ipotesi meno probabile è che non lo abbiano riconosciuto. La più probabile è invece che non abbiano trovato la stanza in cui sono custoditi i trofei.

Intanto si è saputo che il Pallone d’oro vinto dal calciatore non sarebbe custodito in casa Baggio, ma bensì in una cassetta di sicurezza in una banca di fiducia. Se davvero i malviventi non hanno trovato però gli altri cimeli vinti dal calciatore, pur restando nella sua villa per quaranta minuti, si presuppone che non fossero molto preparati. Si è infatti ricostruito che, in tutto questo tempo, non hanno mai chiesto a Baggio e ai suoi familiari presenti dove fossero i cimeli. E non si sono nemmeno mai avvicinati alla stanza in questione.