Circa 33mila famiglie stanno ricevendo la comunicazione, tramite sms o email, che li informa di aver fruito della settima mensilità del Reddito di cittadinanza. limite da cui scatta lo stop al beneficio. Sono nuclei senza minori, disabili o over 60. Lo fa sapere l’Inps, ricordando che i destinatari di questo messaggio, e chi lo ha già ricevuto a luglio o lo riceverà, dal primo settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). E, se hanno i requisiti, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e inserimento lavorativo e per 12 mesi ricevere 350 euro mensili.

Reddito di cittadinanza, entro fina anno stop a 229mila famiglie

Sono in totale 229.080 le famiglie coinvolte dallo stop al Reddito di cittadinanza, dopo averne fruito per sette mensilità nel 2023, a partire dalla fine di luglio e fino alla fine dell’anno. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60. In particolare, come si evince dai dati Inps, dopo i primi 154.507 nuclei interessati a fine luglio, altri 33.765 ne seguono a fine agosto. Per i prossimi mesi se ne stimano altri 17.317 a settembre, 12.784 a ottobre, 6.844 a novembre, 3.863 a dicembre. Sono circa 40.800, dunque, le famiglie che riceveranno la comunicazione tra settembre e dicembre.

Resta la possibilità di essere presi in carico dai servizi sociali entro il 31 ottobre e quindi continuare a fruire del Reddito di cittadinanza oltre le sette mensilità, fino a dicembre 2023. Rispetto agli iniziali 159mila nuclei interessati dalla comunicazione di sospensione del Reddito a fine luglio, circa 4.500 sono stati presi in carico dai servizi sociali e quindi sono rientrati nel beneficio.

Forse dovresti anche sapere che…