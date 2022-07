Rho (Milano), scontro tra monopattino e auto sulla statale del Sempione: morto 20enne

Un ragazzo di 20 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto questa notte intorno all’una a Rho, in provincia di Milano. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, di origine straniera, si trovava su un monopattino che si è scontrato contro un auto sulla statale del Sempione. Sul posto è arrivato il personale del 118 che l’ha trovato in arresto cardiaco, ha iniziato le manovre rianimatorie e lo ha trasportato all’ospedale San Carlo di Milano dove è poi deceduto.

Incidente a Rho, schianto tra monopattino e auto: morto un ragazzino

Stando alle prime informazioni, il giovane si trovava a bordo di un monopattino elettrico. All’altezza del McDonald’s, il suo mezzo sarebbe finito contro una macchina guidata da un 22enne. Dopo l’impatto, il ragazzo è volato sull’asfalto e ha subito perso conoscenza. All’arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica, era in arresto cardiocircolatorio. I dottori lo hanno trasferito al pronto soccorso del San Carlo di Milano con le manovre rianimatorie in corso, ma una volta arrivato in ospedale è stato dichiarato morto.

La dinamica

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale. A loro spetterà il compito di verificare con esattezza i motivi e la dinamica dello schianto e di accertare eventuali responsabilità. I poliziotti hanno già ascoltato il conducente della macchina, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso e che era in evidente stato di shock.