Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un’allerta alimentare riguardante un richiamo di un lotto di zuppa al farro e verdure, denominata Foglia Verde, distribuita nei supermercati Eurospin. Il motivo del richiamo è la presenza di Clostridi produttori di tossine botuliniche, comunemente conosciute come botulino, all’interno del prodotto. Questa zuppa, venduta in confezioni da 620 grammi (equivalenti a due porzioni), identificata con il numero di lotto L124110 e la data di scadenza 09/05/2024, è stata prodotta dall’azienda Ortomad – La Linea Verde Spa per conto di Eurospin Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Artigianale 49, a Manerbio, nella provincia di Brescia.

Il Ministero della Salute ha consigliato ai consumatori che abbiano acquistato una delle confezioni coinvolte di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso. Questo richiamo si aggiunge ad altri recenti casi di allerta alimentare, inclusi un lotto di minestrone con presenza di corpi estranei di vetro, salvia in polvere contenente glutine non dichiarato, e salame sospetto per rischio microbiologico. Inoltre, sono stati richiamati snack salati e alternative vegetali al formaggio per allergeni non dichiarati, insieme a lotti di insalata capricciosa per la possibile presenza di frammenti di vetro.