E’ finito col trattore in un burrone: è morto così un pensionato di 80 anni a Sciacca, in provincia di Agrigento. Il corpo senza vita è stato trovato dai familiari nel suo podere, in contrada Nadorello.

Si chiamava Salvatore Augello, sinistra coincidenza proprio come il senatore di FdI, Andrea Augello, scomparso oggi a 62.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, si presuppone che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

