ROMA – Si chiamna Maria Di Donna la fidanzata di Roberto Saviano, più conosciuta con il suo nome d’arte, Meg, l’ex cantamnte del gruppo hip/hop e reggae napoletano 99 Posse. L’inchiesta di Panorama sullo scrittore di Gomorra ha rivelato lo scoop.

Secondo il settimanale i due sarebbero residenti in una caserma dietro il Parlamento anche se la loro convivenza l’avrebbero stabilita tra l’appartamento newyorchese di Saviano e quello romano di Meg. La partecipazione agli album dei 99 Posse che seguirono il successo di Curre curre guagliò, del 1991, le ha dato la notorietà in Italia, ma Meg è da anni un’apprezzata solista, con collaborazioni internazonali che spaziano da Spike Lee a Snoop Dog passando per Mad Professor.

Secondo Il Giornale, che gratifica Meg con un bel “kompagna” sparato nel titolo, i 99 Posse sarebbe un gruppo di drogati e “anarco-insurrezionalisti”, forse un po’ troppo per descrivere quello che fu il megafono degli studenti negli ultimi fuochi della contestazione all’inizio degli anni ’90. Nata a Torre del Greco, ha studiato a Londra e studiato jazz.