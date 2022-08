Atac, l’azienda che a Roma gestisce i trasporti pubblici, ha deciso di fare la “guerra” ai parcheggi in doppia fila che in molti casi bloccano autobus e tram. Una pratica diffusissima a Roma con auto che, oltre a bloccare i mezzi pubblici sostano anche sulle fermate.

Atac denuncia chi si trova in doppia fila: il reato è interruzione di pubblico servizio

Atac ha deciso di correre ai ripari denunciando chi si trova in doppia fila. Il reato è interruzione di pubblico servizio. Come scrive Repubblica, sono 500 le denuncie che la municipalizzata ha presentato in Procura. Si tratta di una media di 8 querele o esposti al giorno.

Intralcio alla circolazione, 615mila multe in un anno

Per rendere conto della dimensione del fenomeno basta citare un dato. Sono infatti 615mila le contravvenzioni chela Polizia di Roma Capitale ha elevato in città per intralcio alla circolazionec in un anno. Dai passaggi pedonali alle corsie preferenziali, dall’occupazione delle aree di carico e scarico merci, agli incroci stradali, agli spazi per disabili. E la metà di queste multe riguarda proprio il restringimento o la totale ostruzione di carreggiate per veicoli pubblici. In molti casi, quelli più estremi e sempre meno rari, si arriva anche all’interruzione del servizio.

A Roma può capitare che un bus rimanga a volte per ore in attesa di passare per una strada a causa del parcheggio “allegro”. E’ accaduto ad esempio a settembre scorso nel quartiere Appio-Latino con un bus bloccato e i cittadini costretti a spostare a mano un’auto. In questi casi i vigili finiscono solo per fare la multa con il carro attrezzi che ci mette troppo ad arrivare.

Per Atac, la sanzione non basta più. Ed ora c’è il rischio di ricevere una condanna con tutto quello che comporta in spese per avvocato ed altro.