Un’auto è finita contro i tavolini del ristorante “Tonnarello” a Trastevere, uno dei rioni più noti del centro storico di Roma noto per la movida e per i suoi ristorante tipici. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì in via della Paglia. Ferita lievemente una bambina di 12 anni che si trovava là con i genitori. La piccola si è ferita nel tentativo di evitare la macchina.

Sul posto Polizia locale e Carabinieri della compagnia Trastevere. L’auto, una Fiat Multipla grigia, dopo l’incidente provocato dalle manovre fatte nel tentativo di uscire dalla strada, ha urtato i tavolini ed ha provato a fuggire. Il conducente è stato rintracciato grazie al numero di targa. L’auto risulta essere intestata ad un cittadino nordafricano.