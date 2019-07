Roma, centinaia di denti umani gettati tra i rifiuti

ROMA – A Roma non bastano i rifiuti che traboccano dai cassonetti lungo i marciapiedi della città. Nel quartiere di Montesacro, zona nord della Capitale, sono stati ritrovati decine e decine di denti umani sparsi in terra vicino un cassonetto. Il ritrovamento si è avuto lungo viale Adriatico. A riportare la notizia Il Messaggero.

“E’ un fatto gravissimo, con questo abbiamo visto tutto. C’è un limite a tutto”, commentano inferociti i residenti. “Li ho fotografati in mattinata, verso le 12 – racconta all’Adnkronos Mario, un pensionato 73enne residente in zona – ho subito chiamato il numero unico di emergenza. Alle 14 è arrivata la polizia, mi ha identificato e ha trovato intorno ai cassonetti anche un contenitore in plastica con altri denti all’interno”.

Sulla provenienza nessuna traccia. I residenti pensano che possa trattarsi di rifiuti di qualche studio odontotecnico della zona. Anche se altri hanno pensato all’ipotesi che qualcuno si sarebbe sbarazzato dei denti presi in qualche struttura ospedaliera. (fonte IL MESSAGGERO)