Roma, incendio al Pigneto: fiamme in un appartamento, muore un’anziana

Una donna di 76 anni è morta a Roma a causa di un incendio divampato al Pigneto nella abitazione in cui viveva assieme al marito di 77 anni e al figlio 51 anni che sono, invece, riusciti a salvarsi. La tragedia è avvenuta in via del Pigneto: l’anziana donna è morta in quanto immobilizzata a letto per problemi di salute. A scatenare l’incendio potrebbe essere stata una candela, che era accesa per assenza energia elettrica, forse troppo vicina al materasso che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigli del fuoco, anche i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, personale 118 e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici.

