Roma, incidente sul Lungotevere: morto un ragazzo di 22 anni, auto contro un palo della luce

E’ di un ragazzo di 22 anni morto e altri tre giovani feriti il bilancio di un incidente avvenuto all’alba su Lungotevere Aventino al centro di Roma. Sul posto pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale. Dalle prime informazioni, i quattro ragazzi viaggiavano a bordo di una auto finita contro un palo della luce che è stato divelto.

Il 22enne è morto sul colpo, gli altri tre sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, quindi in gravi condizioni. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si escluderebbe l’alta velocità quale causa dell’impatto. Traffico bloccato in tutta la zona.