“Papa Ratzinger non ha mai abdicato”, lo striscione su un aereo che ha sorvolato Ostia FOTO

Un aereo con uno striscione dedicato a Papa Ratzinger, ha accesso la curiosità di tutti i bagnanti che si trovavano ad Ostia domenica 16 luglio: “Benedetto XVI non ha mai abdicato“, recitava il messaggio volante.

Lo striscione per Papa Ratzinger su un aereo

Un piccolo aereo giallo ha sorvolato il litorale accompagnato da una scritta, ma non per amore e nemmeno per una pubblicità. Il velivolo, secondo alcune testimonianze, avrebbe fatto alcuni passaggi tra la rotonda nel tratto terminale della via Cristoforo Colombo ed il pontile di Ostia.

Joseph Ratzinger è stato il 26esimo Papa della storia, in carica dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013, quando decise di abdicare. Il passaggio dell’aereo ha subito scatenato l’ilrarità dei presenti e, in tanti, hanno dato il via a un tam tam di messaggi su WhatsApp, rendendo virale l’accaduto. Chi si celerà dietro al misterioso messaggio?