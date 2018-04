ROMA – Metro B ferma tra San Paolo e Castro Pretorio per un guasto la mattina di giovedì 26 aprile. A fermare la tratta un guasto tra le stazioni di Colosseo e Circo Massimo, ma Atac ha disposto un servizio di bus sostitutivi non senza disagi per i molti utenti della metro della Capitale.

L’Atac sul proprio profilo twitter @InfoAtac informa che ‘sono attivi servizi di bus sostituivi tra la Basilica di San Paolo e Castro Pretorio’. Navette prese d’assalto da cittadini e turisti. L’inconveniente tecnico si è registrato, fa sapere Atac, tra le stazioni di Colosseo e Circo Massimo.

