Roma, morta bambina di tre anni dopo crisi convulsiva: forse vittima delle cosiddette ‘morti in culla’ (foto Ansa)

Una bambina di tre anni è morta nel quartiere San Paolo a Roma in seguito ad una crisi convulsiva. La bambina forse è stata vittima delle cosiddette ‘morti in culla’. Fino al giorno prima stava bene e non registrava alcun problema di salute.

Bambina di tre anni muore improvvisamente a Roma

Come spiega Il Messaggero, il fatto è avvenuto ieri mattina alle ore 8:00 nel quartiere San Paolo di Roma. Purtroppo questo decesso non è stato scongiurato né dall’intervento dei genitori, né da quello dei sanitari che erano accorsi prontamente sul posto con diversi mezzi di soccorso.

Si è trattato di un fulmine a ciel sereno perché la bambina stava bene. Inoltre, il giorno prima non aveva accusato alcun problema di salute. Si è sentita male ed è morta all’improvviso.

Per questo motivo potrebbe essere rimasta vittima delle cosiddette ‘morti in culla’. Vengono definite così le morti improvvise che colpiscono i bambini nei loro primi anni di vita.

La sera precedente, la bambina aveva preso il latte ed era stata messa a dormire dalla mamma. Come avveniva ogni sera. Ma la mattina seguente è avvenuta la tragedia.

La mamma ha subito capito la gravità della situazione perché la bimba respirava a fatica ed aveva le labbra cianotiche. Inoltre era alle prese con una crisi convulsiva che da lì a poco l’avrebbe fatta morire.

Inutile l’intervento dei soccorsi

I genitori hanno chiamato prontamente i soccorsi. Sono arrivati nella loro abitazione i sanitari degli ospedali San Camillo e Sant’Eugenio. Sanitari che avevano fornito indicazioni telefoniche ai genitori per tamponare la situazione in attesa del loro arrivo.

Ma purtroppo, nonostante il loro arrivo tempestivo, non c’è stato nulla da fare per la bambina che è morta poco dopo. Sono in corso gli accertamenti sul decesso della bambina.