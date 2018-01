ROMA – Un prete ha schiaffeggiato alcuni bambini durante l’ora di catechismo perché “facevano chiasso”. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 17 gennaio nella parrocchia Santa Maria Regina dei Martiri a Dragona, nel quadrante di Roma sud. Il parroco è stato denunciato per lesioni dalla polizia dopo le segnalazioni dei genitori ed è stato sospeso e rimosso dalla pastorale.

La denuncia è arrivata dai genitori dei bambini, che hanno tra i 10 e gli 11 anni, alcuni dei quali si sono fatti refertare in ospedale dopo l’episodio. Don Angelo, il prete protagonista della vicenda, si è detto rammaricato per l’accaduto e si è ritirato, come ha spiegato don Leonardo Bartolomucci, parroco della chiesa, sul suo profilo Facebook e ha riportato Repubblica: