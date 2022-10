Una donna di 48 anni è caduta nel Tevere mentre cercava di farsi un selfie. E’ accaduto a Ponte Milvio, zona della movida che si trova nella parte Nord della città.

La donna è stata soccorsa da agenti del reparto Volanti della Polizia e dalla Fluviale oltre al nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La donna è stata affidata agli operatori del 118 e trasferita in ospedale, in ambulanza, all’Umberto I. Indagini sono in corso per accertare la dinamica di quanto avvenuto.

Donna soccorsa prima che la corrente la trasportasse via

I soccorritori l’hanno raggiunta in acqua prima che la corrente la portasse via. E’ stata salvata e posizionandola su una barella prima di essere riportata sulla sede stradale dove l’aspettava il personale sanitario.

