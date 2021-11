Roma, tram 3 deraglia due volte in 48 ore: uscito dai binari nello stesso punto in via Induno (foto archivio ANSA)

Il tram 3 è deragliato per la seconda volta in 48 ore, sempre in via Girolamo Induno, zona Trastevere (Roma). Nessuna persona è rimasta, fortunatamente, coinvolta nell’incidente. A uscire fuori dai binari è stata la carrozza di coda. La linea è stata immediatamente interrotta per consentire le operazioni di ripristino della linea.

Tram 3 deraglia due volte nello stesso punto

Il primo deragliamento era avvenuto già nel primo pomeriggio di lunedì 8 novembre, sempre in via Girolamo Induno, di fronte al Cinema Troisi e poco distante dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca ed Università (il Miur). A parte l’apprensione nessuno è rimasto ferito o contuso. Si è trattato di uno svio di una ventina di centimetri. I passeggeri che si trovavano a bordo al momento dell’accaduto sono stati costretti a scendere e a muoversi in maniera alternativa.

Il punto incriminato è in via Girolamo Induno

La svolta “incriminata” è in via Induno dove i tram sono costretti a muoversi a 5 km/h. “Impossibile andare ancora più piano“, sostengono gli addetti alla guida Atac, “dopo questo incidente l’unico modo per garantire la sicurezza dei passeggeri sarà sospendere la linea e sostituirla con le navette”.