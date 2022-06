Paura in pieno centro a Roma: una turista di 50 anni è stata colpita alla testa, presa a calci anche la poliziotta intervenuta in suo soccorso. E’ accaduto intorno alle 12 di martedì 21 giugno a Piazza Venezia.

La donna, originaria della Sardegna, si trovava in visita nella Capitale in compagnia di alcuni amici. Per ragioni ancora ignote è stata aggredita all’improvviso da un giovane di 26 anni, di nazionalità etiope.

Col volto insanguinato e urlante in cerca di aiuto, è stata raggiunta da una agente della polizia locale che si trovava in zona in servizio di vigilanza anti-abusivismo.

Turista aggredita a Piazza Venezia, calci alla poliziotta

Nel tentativo di prestare soccorso alla donna e di allontanarla dal suo aggressore, anche la poliziotta è stata persa a calci e pugni dal 26enne che poi ha provato a scappare.

L’uomo è stato poi fermato da una pattuglia del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e arrestato. Quindi è stato condotto presso gli uffici di via Macedonia per gli accertamenti di rito.

Sia la turista che l’agente, rimasta ferita nel momento in cui ha diviso l’aggressore dalla vittima, sono finite al Pronto Soccorso per essere medicate.