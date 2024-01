Saldi invernali 2024 quando iniziano: calendario regione per regione

Saldi invernali 2024 al via. Segnatevi bene le date: mercoledì 3 gennaio la Valle d’Aosta darà il via agli sconti, mentre per tutte le altre regioni l’appuntamento è fissato per venerdì 5 gennaio.

Saldi invernali 2024, le stime di Confcommercio

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, ben 15,8 milioni di famiglie italiane si dedicheranno allo shopping scontato durante i saldi invernali. Ogni persona spenderà in media circa 137 euro, generando un giro d’affari complessivo di 4,8 miliardi di euro. Questi numeri riflettono la robusta propensione al consumo degli italiani, evidenziando la rilevanza del settore della moda nel contribuire alla crescita economica.

Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, sottolinea l’importanza di questi saldi non solo per i consumatori alla ricerca di affari, ma anche per il settore della moda. “Questi saldi rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti”, afferma Felloni. Inoltre, evidenzia come il settore della moda contribuisca alla vitalità delle vie commerciali e alla crescita del Pil e dell’occupazione in Italia.

Calendario dei saldi regione per regione

Valle d’Aosta: 3 gennaio 2024

3 gennaio 2024 Altre Regioni: 5 gennaio 2024

Vademecum per affrontare gli sconti in modo consapevole

Per evitare errori comuni durante lo shopping e garantire una buona esperienza di acquisto, Confcommercio e Federazione Moda Italia offrono alcune regole fondamentali.

1. Cambi di prodotti: La possibilità di cambiare un capo dopo l’acquisto è a discrezione del negoziante, salvo prodotti danneggiati o non conformi. Per acquisti online, si ha diritto a cambi o rescissione del contratto entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto.

2. Prova dei capi: La prova dei capi prima dell’acquisto è a discrezione del negoziante.

3. Pagamenti: I negozi devono accettare pagamenti con carte di credito e altri strumenti cashless.

4. Prodotti in vendita: I capi in saldo devono avere carattere stagionale o di moda e essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo.

5. Indicazioni del prezzo: I negozianti devono indicare chiaramente il prezzo normale, lo sconto e il prezzo finale durante i saldi. Il prezzo finale deve essere il più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.

Seguendo queste regole, potrete godervi al massimo l’esperienza di shopping durante i saldi invernali, facendo scelte informate e consapevoli. Con le migliori offerte e uno sguardo attento alle regole, il vostro nuovo anno inizia con stile e convenienza.