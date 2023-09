Si scava all’interno di un giardino di una villa a Lesignana (Modena), dove ieri sono entrati in azione vigili del fuoco e carabinieri, per verificare se possa trovarsi in quel terreno il corpo di Salvatore Legari. Si tratta di un imprenditore 54enne, originario del Salento ma residente tra Modena e Bologna, scomparso dallo scorso 13 luglio. A dare la notizia è la Gazzetta di Modena.

Salvatore Legari scomparso, si scava nel giardino di una villa

La denuncia per la scomparsa di Legari era stata presentata dalla compagna, il giorno dopo la scomparsa dell’uomo, quando il 54enne era uscito di casa per andare a riscuotere il pagamento per un lavoro svolto, per una somma di circa 20mila euro. Il cliente è stato ascoltato nei giorni scorsi come persona informata sui fatti. Nel cantiere di Lesignana sarebbe stato visto l’ultima volta. Proprio in zona, nelle scorse settimane, erano già state avviate ricerche, che hanno riguardato anche Borgo Venezia, e Sassuolo, dove è stato ritrovato il furgone dell’imprenditore. Amici e familiari hanno rilanciato negli ultimi mesi diversi appelli sui social network, purtroppo senza ottenere informazioni utili.

La denuncia della compagna

Salvatore Legari, originario di San Pancrazio Salentino, vive e lavora in Emilia da oltre 20 anni. Padre di due figli di 21 e 19 anni, avuti da una precedente relazione, era solito spostarsi tra i cantieri di cui seguiva i lavori e Modena, dove vive l’attuale compagna. È stata proprio la donna a denunciare la scomparsa il 14 luglio.

