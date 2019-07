VENEZIA – Incidente mortale giovedì 11 luglio sulla autostrada A4 a San Stino di Livenza (Venezia) in direzione Trieste. Un tamponamento ha coinvolto quattro tir. Uno dei conducenti è morto sul colpo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8 di mattina.

Secondo una prima ricostruzione un’autocisterna avrebbe tamponato, per cause ancora in via di accertamento, un altro mezzo pesante quasi fermo a causa del traffico, e questi a sua volta avrebbe causato il tamponamento di altri due camion che lo precedevano.

Il conducente dell’autocisterna, con targa croata, è morto sul colpo, mentre un altro conducente risulta ferito ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco arrivate da Motta di Livenza, Portogruaro, San Donà e Treviso che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto gli autisti.

Disagi per la circolazione

Gravi i disagi per la circolazione nel tratto compreso fra l’uscita e l’entrata del casello. E’ stata subito istituita l’uscita obbligatoria a San Stino, per permettere ai soccorritori la messa in sicurezza del manto stradale, e da lì chi doveva proseguire poteva rientrare nuovamente in autostrada.

Il consiglio di Autovie Venete è di deviare lungo la A27 Mestre-Belluno fino a Conegliano e poi sulla A28 per Conegliano Portogruaro. Rallentamenti e code sono segnalate fra Latisana e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà e San Stino in direzione Trieste. (Fonti: Trieste Prima, Autovie Venete)