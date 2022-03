Una bambina di 11 anni è caduta da un balcone al terzo piano di una palazzina a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La piccola è stata immediatamente portata da un’ambulanza del 118 nell’ospedale di Caserta, dove è tuttora in condizioni gravi. Sulla vicenda stanno effettuando accertamenti i carabinieri. La ragazzina è caduta nel cortile interno della palazzina e al momento del volo in casa c’erano i genitori.

Bambina cade dal balcone a Santa Maria Capua Vetere

