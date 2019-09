SASSARI – Una ragazza di 23 anni è morta nella notte tra 12 e 13 settembre all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per meningite. La giovane era stata soccorsa dall’ambulanza del 118, trasferita subito in Rianimazione ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla ed è deceduta poco dopo la mezzanotte.

Il quotidiano La Nuova Sardegna scrive che la ragazza era residente in un comune nella provincia di Sassari e che da qualche giorno non si sentiva bene. Poi la chiamata al 118 e la corsa in ospedale, dove è arrivata in condizioni critiche e si è spenta dopo poco. (Fonte ANSA e La Nuova Sardegna)