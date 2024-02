Scia con il cane al guinzaglio. Poteva essere un rischio per gli altri e quindi i Carabinieri di Madonna di Campiglio lo hanno multato. La sanzione a l’uomo che in vetta va con il cane al guinzaglio non è però l’unica, anche se decisamente una tra le più curiose tra quelle rilasciate sulle piste trentine.

Scia con il cane al guinzaglio: multato dai Carabinieri

Le multe più comuni sono la velocità eccessiva in pista e lo “stato di ebrezza”. Una norma legata alla sicurezza sullo sport, vieta infatti di stare in alta montagna ubriachi. Vietato quindi alzare troppo il gomito in vetta anche se non si hanno gli sci ai piedi.

In queste ore, ubriaco in pista è stato trovato un turista lituano. L’uomo è stato scoperto così lungo una pista del comprensorio dello Spinale e si è beccato una sanzione da 330 euro.

Il turista era talmente ubriaco che è stato accompagnato a valle con il toboga per essere poi ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Tione di Trento. Altri due turisti invece, questa volta senza sci ai piedi, sono stati sanzionati anch’essi in quanto ubriachi. I due erano all’interno di un rifugio che si trova in quota.

Altre 10 persone multate per eccesso di velocità e perché andavano “contromano”