Sciopero benzinai, ecco l’elenco dei distributori aperti

Dalle 19 di oggi, martedì 24, alle 19 di giovedì, 26 gennaio andrà in scena il tanto temuto e il tanto chiacchierato sciopero dei benzinai.

Quest’orario, dalle 19 di oggi alle 19 di giovedì, è l’orario della rete ordinaria. Per la rete autostradale l’orario sarà dalle 22 di oggi alle 22 di giovedì.

Oltre ai distributori resteranno chiusi anche i self service. Ma.. Ma c’è un ma. Per garantire un minimo di servizio alcuni distributori resteranno aperti anche durante lo sciopero.

Ecco un elenco (in aggiornamento in base alle informazioni disponibili) dei distributori aperti in giro per l’Italia.

