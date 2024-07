Sciopero dei treni nel weekend, disagi e niente fasce di garanzia

Questo weekend, il 6 e 7 luglio 2024, sarà caratterizzato da significativi disagi nei trasporti ferroviari in Italia a causa di uno sciopero nazionale del personale del trasporto ferroviario. Lo sciopero dei treni avrà una durata di 24 ore, iniziando alle 21 di sabato 6 luglio e terminando alla stessa ora di domenica 7 luglio. La protesta è stata indetta dai sindacati Cub, Sgb e Uilt-Sgk e coinvolge i treni del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Italo, Trenord e i treni Sad. Durante questo periodo, è possibile che si verifichino ritardi e cancellazioni, compresi i collegamenti a lunga percorrenza.

Niente fasce di garanzia

Per lo sciopero del 6 e 7 luglio non sono previste fasce di garanzia. Questo avviene poiché le corse tutelate sono generalmente previste nei giorni feriali per facilitare gli spostamenti dei pendolari. I treni che saranno in viaggio all’inizio dello sciopero arriveranno comunque alla destinazione finale se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio della protesta. Dopo questo periodo, i treni potrebbero fermarsi in stazioni precedenti alla meta finale.

Informazioni e servizi

Trenitalia ha avvertito che l’agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. È possibile consultare la lista dei treni garantiti sul sito di Trenitalia e anche Italo ha pubblicato una lista simile. Per ulteriori informazioni, i viaggiatori possono chiamare il numero gratuito 060708.

Trenord ha indicato che in situazioni analoghe non ci sono state significative ripercussioni sul servizio. In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto.

Rimborso dei biglietti

I viaggiatori di Trenitalia che desiderano rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. Per i treni Intercity e Frecce, il rimborso può essere richiesto fino all’ora di partenza del treno prenotato, mentre per i treni regionali, la richiesta può essere fatta fino alle 23:59 del giorno antecedente lo sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili, secondo la disponibilità dei posti. Per maggiori dettagli e assistenza, i passeggeri possono utilizzare l’app Trenitalia, il numero verde gratuito 800 89 20 21, le biglietterie e il personale di assistenza clienti.