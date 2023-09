Sciopero del trasporto pubblico del 29 settembre rimandato al 9 ottobre dopo l’ordinanza di Salvini

Lo sciopero del trasporto pubblico locale, inizialmente previsto per domani, venerdì 29 settembre, è stato rimandato al 9 ottobre.

Lo sciopero è stato rimandato dopo che mercoledì Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva firmato un’ordinanza con cui lo aveva ridotto da 24 a 4 ore. Salvini aveva precettato lo sciopero e in risposta il sindacato USB che lo aveva indetto ha deciso di rimandarlo a lunedì 9 ottobre, con una durata di 24 ore.

Sciopero del trasporto pubblico, la nota di USB

“Si è consumata l’ennesima aggressione all’esercizio del diritto di sciopero; il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, ha imposto la riduzione a 4 ore dello sciopero nazionale degli Autoferrotranvieri indetto dalla USB Lavoro Privato per l’intera giornata del 29 settembre…le motivazioni? “Lo sciopero del 29 settembre avrebbe potuto creare forti disagi alla popolazione che si sarebbe vista limitare il proprio diritto alla mobilità.” Ma non è finita qui: si parla dei “eventi di rilevanza internazionale quali la manifestazione sportiva “Ryder Cup 2023” in corso nella città di Roma”. Evidentemente al Ministro interessa più un campionato di Golf che i diritti dei lavoratori del trasporto pubblico. Che il ministro Salvini non abbia mai brillato per perspicacia è oramai un dato di fatto, ma ieri con l’ordinanza a sua firma abbiamo raggiunto apici di surrealismo politico! Uno sciopero di carattere politico e per questo molto scomodo, uno sciopero che mette in discussione le politiche di questo governo, che oltre a rivendicare salari e condizioni di lavoro dignitosi e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, vuole evidenziare la necessità di combattere proprio l’attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Questa assurda ordinanza svilisce tutta la storia ed il valore del diritto di sciopero, quale unico mezzo di rivendicazione dei Lavoratori, a maggior ragione per gli Autoferrotranvieri sopraffatti da anni di privatizzazioni selvagge, bassi livelli salariali e tutele ridotte al minimo che hanno polverizzato e martoriato la categoria. Forse pretendiamo fin troppo da qualcuno che il mondo del Lavoro non lo ha mai vissuto sulla sua pelle, da qualcuno che non sa cosa significhi uscire di casa per andare a lavorare e non fare più ritorno, qualcuno che non conosce la frustrazione di chi quotidianamente cerca di tirare a campare con salari irrisori nonostante le enormi responsabilità della mansione che ricopre. Forse pretendiamo troppo da chi tra la propaganda sui migranti ed un progetto di qualche ponte piazzato qua e là in mezzo al mare, non sa nemmeno cosa sia un mezzo di trasporto pubblico. USB Lavoro Privato non è disposto a subire in silenzio questo ennesimo attacco ad un diritto costituzionale. 4 ore non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti, lo sciopero del 29 settembre 2023 di 24 ore lo posticipiamo al 09 ottobre 2023 sempre di 24 ore, per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso; una giornata, quella del 09 ottobre 2023, che per tutti gli autoferrotranvieri si trasforma in un grande impegno di mobilitazione per il diritto dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”.