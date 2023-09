Sciopero del trasporto pubblico venerdì 29 settembre: orari e fasce garantite

Venerdì, 29 settembre, un nuovo sciopero colpirà il settore del trasporto pubblico. Lo sciopero riguarderà tutta Italia. Insomma: per pendolari, studenti e lavoratori si profila un’altra giornata nera. Nerissima,

A indire lo sciopero è USB, l’Unione Sindacale di Base.

Lo sciopero è stato indetto, si legge in un comunicato, “per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l’ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza”.

Sciopero del trasporto pubblico, Milano

“A Milano – si legge in un avviso sul sito ufficiale di Atm, l’azienda che gestisce il Tpl nel capoluogo meneghino – lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino a termine servizio”.

Prevista, quindi, una doppia fascia di garanzia: i mezzi saranno garantiti da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Nel resto della giornata, invece, le metro potrebbero fermarsi o essere chiuse, come accaduto soltanto il 19 settembre scorso, ultima giornata di sciopero.

Sciopero del trasporto pubblico, Roma

“Durante lo sciopero – si legge in un comunicato dell’ATAC – il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00). Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento”.

Nella notte tra il 28 e il 29 settembre e in quella tra il 29 e il 30 settembre:

“-NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

-GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980″.