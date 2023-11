Ci sarà un black friday prima del black friday. Venerdì, tra l’altro 17, sarà un venerdì nero, anzi nerissimo per il trasporto pubblico. Venerdì 17 infatti andrà in onda uno sciopero generale che coinvolgerà anche il personale del trasporto pubblico.

Ma ci sarà la sciopero? Garante o non garante per ora sembra che lo sciopero ci sarà. La storia è andata più o meno così: CGIL e UIL hanno indetto lo sciopero, Matteo Salvini e poi il Garante degli scioperi hanno detto di no, almeno per come è organizzato e oggi i sindacati hanno detto che comunque lo sciopero ci sarà.

Resta da vedere cosa succederà nelle prossime ore ma da quanto si intravede all’orizzonte lo sciopero ci sarà. Resta da capire se gli orari fin qui noti resteranno tali.

Prima domanda: chi sciopera? Prima risposta: treni, mezzi pubblici (autobus, tram e metropolitane), taxi e Ncc. Escluso invece il comparto aereo. Lo sciopero poi riguarderà anche diversi settori del personale pubblico: gli impiegati, la scuola, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell’igiene ambientale. Tradotto: la nettezza urbana.

Treni, quando si fermano?

I treni di Trenitalia, agli orari fin qui confermati, saranno fermi dalle 00:01 alle 20:59 del 17 novembre, con due fasce orarie di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Quelli di Italo tra le 9 e le 17.

Sui siti di Trenitalia e Italo potete trovare tutte le informazioni e i vari treni garantiti che comunque per legge devono essere assicurati.

Ecco il comunicato di Trenitalia.

Trasporto pubblico

Beh, qui gli orari cambiano di città in città. A Roma, per esempio, dove lo sciopero dei trasporti a dir la verità è quotidiano, stop dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine corsa. A Milano, visto lo sciopero precedente, quello del 10, non si sciopera. Qui comunque il comunicato dell’Atac con, si spera, tutte le informazioni e gli orari.

Tutto il resto

Lo sciopero riguarderà, in ordine sparso, anche taxi, traghetti, navi, trasporti funebri, trasporto merci e logistica, addetti alla viabilità autostradale, scuola, Vigili del Fuoco (dalle 9 alle 13) e personale della sanità pubblica.

Questo quel che si sa al momento. Matteo Salvini, il ministro dei Trasporti, in queste ore potrebbe però precettare l’agitazione e in quel caso potrebbero cambiare gli orari e le modalità.